Общество 06 февраля 2024, 19:03 Москвич частично выиграл суд против Apple из-за недоставленного iPhone Mash: москвич через суд потребовал у Apple 231 тыс. руб за недоставленный iPhone Freepik

Читать 360tv в

Житель Москвы подал иск в суд к компании Apple на 231 тысячу рублей из-за iPhone, который ему не доставили. Дело он выиграл, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, москвич в марте 2022 года оформил на официальном сайте покупку iPhone 13 на 512 гигабайт за 110 тысяч рублей. Однако гаджет ему не успели доставить до того, как компания Apple покинула Россию. При этом деньги вернули только через месяц.

Реклама

Это стало поводом для обращения мужчины в Пресненский суд Москвы. Он оценил свой ущерб в 231 тысячу рублей, включая цену смартфона, 55 тысяч морального ущерба, примерно столько же — за убытки, 11 тысяч — неустойка пени. Еще москвич посчитал штраф за несоблюдение прав потребителя в размере 50% суммы от той, что постановит суд.

В итоге жителю столицы удалось отсудить у Apple только 35 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы вынес постановление о назначении штрафа размером 800 тысяч рублей для Apple за то, что компания не стала удалять книгу «Майн Кампф» из Apple Books. Заседание прошло в закрытом режиме.