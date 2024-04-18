Происшествия 18 апреля 2024, 14:33 Юных пациентов эвакуировали из больницы из-за горящего камыша в Астрахани Детскую клиническую больницу эвакуировали в Астрахани из-за горящего камыша

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В Астрахани началось возгорание камыша. Из-за этого пришлось эвакуировать пациентов областной детской клинической больницы имени Силищевой. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

«Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Силищевой проведена эвакуация», — отметил собеседник агентства.

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Как сообщили в ведомстве, камыш и сухостой загорелись в Кировском районе Астрахани. Сначала огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.

«Из-за сильного ветра и жары пламя быстро распространяется, угрожая жилым домам. Сильное задымление заставило жителей на время эвакуироваться», — подчеркнули в МЧС.

На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники. Специалисты не допустили распространения пожара на жилые дома. Спасатели остановили огонь менее чем за 100 метров от строений. Общая площадь пожара составила 600 «квадратов».

Пожар полностью ликвидировали.

В Московской области в четверг, 18 апреля, произошел крупный пожар. Возгорание началось на территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе. Пламя охватило 900 квадратных метров.