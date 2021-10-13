Югорский детский сад проверят после травмирования воспитанника

Югорский отдел Следственного комитета начал проверку по факту применения насилия к ребенку в городском детском саду. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщил сайт Следственного комитета по ХМАО — Югре.

Следователи проверяют информацию, поступившую от жителя Югорска. Сообщается, что 12 октября один из воспитанников детского сада «Якорек» получил травму головы, причем необходимую медицинскую помощь вовремя ему не оказали.

Правоохранители устанавливают все подробности и проверяют информацию о том, что к пострадавшему ребенку сверстники неоднократно применяли насилие, а воспитатели при этом бездействовали. Также проверят следователи и сообщения горожан о противоправных действиях некоторых работников детского сада «Якорек».

Случай жестокого обращения с ребенком в детском саду произошел осенью 2020 года в Комсомольске-на-Амуре. В сеть попало видео, на котором воспитательница детсада № 42 толкает ребенка, затем бьет его по рукам и начинает насильно запихивать в рот ложкой пищу. Правоохранители начали проверку.