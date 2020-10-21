Юго-восточное побережье Камчатки тряхнуло на 4,5

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксировали у юго-восточного побережья Камчатки днем 21 октября. В населенных пунктах они не ощущались.

Сейсмособытие с энерегтическим классом 10,4 зарегистрировали в 12:26 по местному времени, сообщил сайт Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг землетрясения находился на глубине 51 километра под морским дном, а эпицентр — в 133 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, на которые сослался «Интерфакс», местные жители не ощутили толчков. Обошлось без жертв и разрушений. Угроза цунами тоже не объявлялась.

Прошлой ночью на 7,5 тряхнуло берег Аляски. Жителей побережья штата попросили эвакуироваться вглубь суши или на возвышенность из-за возникшей угрозы цунами.