Жителей Аляски предупредили о возможном цунами после мощного землетрясения. Видео

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км от населенного пункта Санд-Пойнт (Восточные Алеутские острова) и залегал на глубине 41 м. Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC).

«Предупреждение о цунами выпущено для юга Аляски и полуострова Аляски», — говорится в заявлении на официальном сайте центра.

Жителей побережья штата Аляска попросили эвакуироваться вглубь суши или на возвышенность объявленной зоны цунами. Желательно сделать это пешком, а не на машине — особенно если продолжатся сильные толчки. Жителям побережья посоветовали ни в коем случае не возвращаться в свои дома до тех пор, пока местные экстренные службы не объявят, что это безопасно.