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    09 июля 2022, 17:52

    Последствия сильного наводнения в Якутии показали на видео

    Больше 30 участков в селе Суордах затопило после наводнения в Якутии

    Максим Зинкин

    Река Дулгалах в Якутии, уровень которой превысил норму после сильных ливней, подтопил больше 30 участков в населенном пункте Суордах. Об этом сообщила пресс-служба региона.

    Последствия сильного наводнения в Якутии показали на видео

    В настоящее время уровень воды составляет 825 сантиметров при критической отметке 770 сантиметров.

    Местные жители при наводнении не пострадали и не нуждаются в экстренной помощи властей.

    «Крупный рогатый скот заранее отогнали на возвышенность. Работает комиссия для подсчета ущерба, причиненного наводнением», — говорится в сообщении.

    Также администрация Верхоянского района ввела режим повышенной готовности в населенных пунктах на реках Адыч, Сартан и Далгалах.

    Ранее сообщалось, что из-за наводнения на севере Индии эвакуировали 15 тысяч человек, совершавших пешее паломничество к горе Амарнатх.