Последствия сильного наводнения в Якутии показали на видео
Больше 30 участков в селе Суордах затопило после наводнения в Якутии
Река Дулгалах в Якутии, уровень которой превысил норму после сильных ливней, подтопил больше 30 участков в населенном пункте Суордах. Об этом сообщила пресс-служба региона.
В настоящее время уровень воды составляет 825 сантиметров при критической отметке 770 сантиметров.
Местные жители при наводнении не пострадали и не нуждаются в экстренной помощи властей.
«Крупный рогатый скот заранее отогнали на возвышенность. Работает комиссия для подсчета ущерба, причиненного наводнением», — говорится в сообщении.
Также администрация Верхоянского района ввела режим повышенной готовности в населенных пунктах на реках Адыч, Сартан и Далгалах.
Ранее сообщалось, что из-за наводнения на севере Индии эвакуировали 15 тысяч человек, совершавших пешее паломничество к горе Амарнатх.