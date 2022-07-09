Последствия сильного наводнения в Якутии показали на видео

Река Дулгалах в Якутии, уровень которой превысил норму после сильных ливней, подтопил больше 30 участков в населенном пункте Суордах. Об этом сообщила пресс-служба региона.

В настоящее время уровень воды составляет 825 сантиметров при критической отметке 770 сантиметров.

Местные жители при наводнении не пострадали и не нуждаются в экстренной помощи властей.

«Крупный рогатый скот заранее отогнали на возвышенность. Работает комиссия для подсчета ущерба, причиненного наводнением», — говорится в сообщении.

Также администрация Верхоянского района ввела режим повышенной готовности в населенных пунктах на реках Адыч, Сартан и Далгалах.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на севере Индии эвакуировали 15 тысяч человек, совершавших пешее паломничество к горе Амарнатх.