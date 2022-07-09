Около 15 тысяч паломников эвакуировали в Индии из-за наводнения

Военнослужащие индийского гарнизона эвакуировали из района храма Амарнатх, расположенного возле региона Джамму и Кашмир на севере Индии, около 15 тысяч паломников из-за крупного наводнения. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Причиной наводнения стал сильный ливень, погибли не менее 15 человек. Еще около 40 человек официально числятся пропавшими без вести.

Эвакуированных паломников перевезли в лагеря временного размещения, спасатели приступили к поиску пропавших.

Тысячи людей начали пешее паломничество из города Джамму к священной горе Амарнатх. Верующим необходимо пройти весь путь пешком, но время паломничества ограничено 45 днями. Главная пещера для посещения открыта лишь четыре месяца в году, она находится на высоте 3,8 тысячи метров.