Происшествия 12 марта 2024, 16:16 Jaguar сбил стоявших на тротуаре пешеходов в Москве Два пешехода в Москве получили травмы при выезде Jaguar на тротуар Госавтоинспекция Москвы

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На севере Москвы Jaguar вылетел на тротуар и сбил стоявших на нем пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП с участием иномарки произошло в районе дома № 22 по Верхней Масловке. Водитель внедорожника, по данным ведомства, не справился с управлением.

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«По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести», — отметили в Госавтоинспекции Москвы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ведомства.

На кадрах с места ДТП темно-красный Jaguar стоял в сугробе недалеко от трансформаторной будки. Левая фара у машины разбита.

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