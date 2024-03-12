Эксклюзив 12 марта 2024, 14:39 Аварию в Кирове с участием 17-летней девушки сняли на видео ГИБДД: в Кирове на улице Горького сбили 17-летнюю девушку

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Жительница Кирова получила травмы после ДТП на улице Горького. Водитель Lada Vesta сбил ее на пешеходном переходе. Запись камеры видеонаблюдения появились в распоряжении «360».

Авария произошла днем 11 марта на нерегулируемом пешеходном переходе у дома по улице Горького, 12. Машина ехала, не сбавляя скорость.

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Два человека вышли на дорогу. Lada Vesta пыталась обогнуть людей, но сбила девушку. Пострадавшая упала на асфальт. Водитель вышел из машины и вместе с другими очевидцами пытался ей помочь.

«Водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на 17-летнюю девушку. В результате происшествия пешеход получила травмы», — сообщила Госавтоинспекция Кировской области.

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