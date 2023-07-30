Эксклюзив 30 июля 2023, 12:52 «Я в шоке». Житель Москвы стал свидетелем ночного взрыва Источник «360»: ночной взрыв на Можайском шоссе в Москве чуть не убил местного жителя Телеканал «360»

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Один из ночных взрывов в результате атаки беспилотников на Москву произошел на Можайском шоссе, рассказал «360» местный житель. По его словам, это случилось почти в четыре утра, а звук можно было сравнить с очень большой петардой.

«Сегодня в 03:52 прогремел взрыв прямо возле моего подъезда. Приехал родственник, [мы] разгружали машину, и я заметил взрыв около первого подъезда (заднего выхода) дома 63. Я в шоке, если б [снаряды] были начиненными чем-нибудь то нас бы покосило», — рассказал мужчина.

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Он добавил, что раздался только взрыв, а через 10 секунд он услышал такие же в районе Москва-Сити и Внукова.

«Хлопок прямо на моих глазах, не знаю как описать, но как очень большая петарда!» — заявил очевидец и добавил, что об атаке украинских беспилотников узнал позже из СМИ.

Ночью 30 июля Украина попыталась атаковать объекты в Москве при помощи дронов, но российские системы вывели аппараты из строя, сообщили в Минобороны. Один БПЛА уничтожили в небе над Одинцовским городским округом, еще два подавили средствами радиоэлектронной борьбы.