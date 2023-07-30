Происшествия 30 июля 2023, 05:46 Минобороны РФ прокомментировало атаки беспилотниками по Москве Минобороны: силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских БПЛА на Москву РИА «Новости»

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Украинская сторона пыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, атаки были отражены. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации сказано, что один беспилотник киевского режима уничтожили в воздухе средствами ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

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«Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий „Москва-Сити“», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА со стороны Украины. По его словам, незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен делового центра.

Как сообщили очевидцы, после взрыва появился густой дым и лопнули стекла. На кадрах, снятых после происшествия, видны лежащие на асфальте осколки.