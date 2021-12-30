Охранник поликлиники в Ярославле, распыливший баллончик в лицо пожилой женщине, перед этим грозился «вышвырнуть ее», брал за куртку и поднимал с места. Об этом «360» рассказала Ольга, ставшая очевидцем и снявшая это на видео.

Ольга была в поликлинике с мамой. Когда они подошли, то между охранником и старушкой уже была словесная перепалка.

«А точнее охранник постоянно доставал бедную бабушку, постоянно подходил к ней и говорил что-то. Что именно, услышать не удалось, так как я на расстоянии сидела», — сообщила она.

По словам Ольги, бабушка постоянно просила охранника, чтобы он от нее отстал. Но тот не унимался. В какой-то момент мимо нее прошел врач, что-то сказал старушке, а та ответила ему что-то про охранника.

«Врач ушел, а охранник вышел из своей коморки, подошел к бабушке и сказал: „Я тебя сейчас вышвырну отсюда“. После чего взял ее за шиворот за куртку и начал поднимать с места», — поведала очевидец.

Бабушка кричала, просила ее отпустить, пыталась вырваться. Охранник после этого вновь удалился в коморку.

«И тут я уже не выдержала и стала ему кричать: „Что вы делаете, прекратите“. Он, очевидно, пошел и взял баллончик перцовый, вернулся, опять подошел к бабушке и неожиданно достал его из кармана и, впритык приблизив его к ее лицу, прыснул. И самое главное, спокойно потом ушел обратно», — возмутилась женщина.

Ольга начала снимать видео, когда увидела, что он вернулся к бабушке. По ее словам, она сразу поняла, что в случае чего это может быть доказательством.

«Как только он прыснул, я включила телефон, начала кричать на него, моя мама тоже начала кричать. Он, не ведя ухом, ушел обратно в коморку. Рядом с местом, где сидела бабуля, находился кабинет фельдшера. Бабушка сразу после распыления начал кричать, держаться за глаза, задыхаться и просить о помощи. Выбежала фельдшер с вопросами, что так пахнет и что произошло», — продолжила Ольга.

Женщина сказала фельдшеру, что бабушке нужно промыть глаза. Ее увели в кабинет. Ольга с мамой тоже пошли в кабинет. По ее словам, по пути они тоже «надышались перцем». Они оставили номер телефона и сказали, что если будет обращение в полицию, то у них есть видео в качестве доказательства. Уже подъехало такси, и Ольга с мамой уехала.

«Что дальше происходило со старушкой, я не знаю, но сердце болит за нее», — призналась она.

Местные власти уже начали проверку. А старушка действительно обратилась в полицию.