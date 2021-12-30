Охранник брызнул перцовым баллончиком в лицо женщине в поликлинике в Ярославле

Охранник брызнул перцовым баллончиком в лицо пожилой женщине в поликлинике в Ярославле. Ей пришлось вызвать скорую помощь, написал Yarnews.

Конфликт между посетительницей поликлиники на улице Угличской и охранником произошел вечером 29 декабря. Как сообщили очевидцы, женщина пришла в учреждение, чтобы попасть к врачу, но во время ожидания охранник просто подошел и выпустил ей в лицо содержимое баллончика.

«Сегодня произошло происшествие в поликлинике № 2, которое повергло меня в шок. Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину», — сказала изданию и. о. директора департамента здравоохранения региона Оксану Пиклун.

Женщине вызвали скорую помощь, которая доставила ее в офтальмологический центр городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас в департаменте уже начали проверку по факту произошедшего. Сама женщина обратилась в полицию, которая тоже начала разбирательство, уточнили в пресс-службе ведомства.