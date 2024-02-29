Эксклюзив 29 февраля 2024, 13:41 «Я отключился». Сбивший студентов в Хакасии — о причинах ДТП Сбивший студентов в Хакасии водитель рассказал, что пережил микроинсульт РИА «Новости»

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Въехавший в толпу студентов колледжа в поселке Усть-Абакан в Хакасии рассказал «360», что не был пьян в момент ДТП. По его словам, у него случился микроинсульт.

Водитель Константин отметил, что во время поездки за рулем «отключился». В чувства его привели сотрудники ГИБДД.

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«Микроинсульт. И я отключился, видать. Я ничего не увидел, меня разбудили сотрудники ГИБДД. Я вообще не хотел этого делать. Это первая в жизни авария у меня», — рассказал водитель.

Константин отметил, что после ДТП его машину забрали, предположительно, на штрафстоянку. Самого мужчину увезли в больницу. Там его проверили на наличие следов алкоголя и наркотиков в крови, затем сделали укол. По его словам, перед тем, как машину забрали, ее проверила служебная собака на предмет запрещенных веществ.

«Я сколько лет за рулем сижу, я столько людей спас за свою жизнь. Я 15 лет людей спасал на пожарном автомобиле. Первый раз в жизни [такое произошло]. Я больше в жизни люблю людей спасать, чем уничтожать», — добавил он.

Константин успел побеседовать с пострадавшими студентами. По его словам, у них нет серьезных травм. Сам водитель в результате ДТП разбил лицо.

Авария произошла утром 28 февраля. Водитель ВАЗ-2114 въехал в толпу студентов на улице Добровольского, а также задел припаркованные автомобили Toyota Voxy и Toyota Cynos. По данным Госавтоинспекции республики, 16-летний студент сломал руку, а еще один 17-летний юноша получил перелом позвонка и ушибы.