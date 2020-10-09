«Я не знала, что это незаконно»: мать заявила, что лучше продать ребенка за 300 тысяч, чем убивать

«Приехала в Москву 22 сентября. Хотела отдать ребенка в бездетную семью. Ребенок мой. У самой трое детей, очень трудно», — так она объяснила свое решение.

Женщина сообщила сотрудникам полиции, что никто не знал про ее тяжелое финансовое положение. Сама она работала на полях, собирала овощи.

Также многодетная мать сообщила, что решение отдать ребенка другой семье у нее возникло на позднем месяце беременности. Тогда она решила, что лучше «не убивать» ребенка, а отдать.

«Написала женщина, мы с ней общались, я ей доверилась. Она говорила, что у нее детей нет, не может их иметь. Я объяснила ей свою ситуацию. Она сказала, что поможет», — рассказала подозреваемая.

При этом она отметила, что речь шла не о деньгах, а просто о помощи. В этот четверг она передала этой женщине своего семидневного ребенка, а та ей за это заплатила 300 тысяч рублей.

Я не знала, что это незаконно подозреваемая.

В ходе допроса женщина раскаялась в содеянном. Также выяснилось, что ранее она не была судима, не употребляла наркотики и при содержании сопротивления не оказывала.

В четверг, 8 октября, женщины встретились в столичном кафе, где состоялась передача ребенка. Благодаря работе следователей и их коллег из уголовного розыска мать оперативно задержали. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.