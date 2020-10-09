Молодая мать из Москвы пыталась продать ребенка за 300 тысяч рублей

Жительница Москвы решила избавиться от новорожденной дочери и заработать на этом. Ребенка она продала через интернет за 300 тысяч рублей. Дочь она передала неизвестным в кафе.

Следствие выяснило, что 25-летняя женщина разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для девочки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. В переписке с потенциальными кандидатами мать ребенка потребовала заплатить ей указанную сумму.

В кофейне на востоке Москвы 8 октября обвиняемая встретилась с покупательницей, получила от нее 300 тысяч, написала расписку и отдала ребенка. Мать задержали благодаря работе столичных следователей и их коллег из уголовного розыска.

«„Сделка“ проходила в рамках оперативных мероприятий», — подчеркнули в СК.

На допросе женщина полностью признала свою вину. Ей предъявили обвинение в продаже несовершеннолетнего. Жизни малышки в настоящий момент ничто не угрожает.

Решается вопрос об избрании пытавшейся ее продать матери меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.