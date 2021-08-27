«Я девочка»: виновница ДТП в Петербурге попросила суд не наказывать ее

В Петербурге Колпинский районных суд привлек к административной ответственности женщину, которая устроила дорожную аварию. Как уточнило «РИА Новости», виновница ДТП обратилась к суду с оригинальной просьбой.

Задержанная сообщила, что она девочка, а потому ее надо простить. Женщина попросила не лишать ее водительских прав и проявить снисхождение. Суд не внял такой неординарной просьбе и все-таки лишил петербурженку прав на срок в один год.

Женщина получила права только 13 июля, и уже ночью 20 числа она устроила ДТП. На арендованной машине она наехала на другой автомобиль. Но дожидаться правоохранителей не стала, просто поскорее скрылась.

Необычное заявление поступило от одной из жительниц Ленинградской области. Женщина написала в администрацию жалобу на кота, который достает ее своим поведением. Самое большое удивление ожидало хозяина питомца, когда он выяснил, что за невоспитанное животное ему действительно грозит штраф.