Жительница Ленобласти написала заявление в полицию на кота

В небольшой деревне Ославье в Ленинградской области женщина написала заявление на кота, который мешает ей жить. Об этом рассказало петербургское издание Fontanka.ru.

Хозяину животного действительно пришла повестка об обязательной явке. Евгений живет в доме прямо напротив соседки Натальи, которая и решила написать на кота заявление. Наталья указала, что питомец часами сидит под забором и дразнит собак, а иногда просто приходит на участок и охотится на ее птиц.

Хозяин кота немало удивился такому заявлению и особенно тому, что ему действительно могут выписать штраф до трех тысяч рублей. По его словам, сама Наталья сильно нарушает его спокойствие. На ее участке живут семь собак, которые часто лают и всех тревожат. Наличие у женщины индюков, гусей и свиней ничем не улучшает ситуацию. Евгений уже обращался в полицию и даже прикладывал видео.

«В администрации приняли заявление. Из него следует, что я чуть ли не в сговоре с котом, сижу вместе с ним и собак раздражаю», — рассказал хозяин кота.

Как сообщает издание, Наталья отказалась говорить с журналистами. В администрации Бегуницкого сельского поселения тоже решили не давать никаких комментариев. Там просто ожидают явки соседа, который является хозяином кота-нарушителя.

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