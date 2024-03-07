Эксклюзив 07 марта 2024, 16:24 «Извращенец». Владельца салона красоты в Щелкове обвинили в установке скрытой камеры Клиентка салона красоты в Щелкове обвинила владельца в установке скрытой камеры

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Владелец щелковского салона красоты «О-ля-ля» изменял супруге со своей сотрудницей. Он же установил скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, рассказала «360» клиентка заведения.

По словам женщины, у руководителя был роман с администратором салона. Любовница могла слить видео обнаженных женщин, прошедших процедуру лазерной эпиляции, так как владелец салона «задел ее чувства».

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«Так же они работают без лицензии на аппарат лазерной эпиляции, об этом знают все бывшие и нынешние сотрудники салона. Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы. Моя знакомая поэтому ушла в другой салон. Не выплачивал зарплаты бывшим сотрудницам, кидал их на деньги», — поделилась собеседница «360».

Она также отметила, что ее подруга работала администратором в салоне и говорила, что клиенты приходили с жалобами после процедур. Аппарат лазерной эпиляции не обрабатывали тщательно после каждого клиента. Скрытую камеру в кабинете установил сам владелец, считает клиентка.

«Потому что она (камера — прим. ред.) проведена через кабель, а, значит, никто не мог иметь доступ, кроме него. Он тот еще извращенец. Он постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», — заключила женщина.

Информация о том, что клиенток щелковского салона красоты снимали на скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, появилась 7 марта. По данным СМИ, устройство установили под видом датчика пожарной сигнализации.