Общество 07 марта 2024, 11:39 Раздетых клиенток салона красоты в Щелкове снимала скрытая камера МВД проверит салон красоты в Подмосковье, где снимали клиенток во время эпиляции Freepik

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В Щелкове в салоне красоты установили скрытую камеру под видом датчика пожарной сигнализации и снимали клиенток во время процедуры лазерной эпиляции. Полиция начала проверку, сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудник салона рассказал журналистам, что замаскированную под датчик камеру установили в одном из кабинетов. Мастера лазерной эпиляции сами того не зная, проводили процедуру «глубокого бикини» под объективом. Всего в архив попали более 50 записей, но пострадавших гораздо больше.

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Кто именно установил камеру, собеседник канала не уточнил. Самые ранние записи датировались октябрем 2023 года. После того как о наблюдении стало известно, некоторые сотрудники решили уволиться, а полиция провела проверку. Источники канала заявили, что к делу может подключиться Следком.

Директор салона красоты заявил, что не устанавливал камеры в кабинете — только у администратора. Несколько дней назад с ним якобы связался неизвестный. Он сообщил о камере, показал скриншоты и потребовал миллион рублей в биткойнах за то, чтобы кадры не попали в интернет. Бизнесмен отказался платить, но проверять наличие камеры тоже не стал.

Подозрительную камеру видеонаблюдения нашли на Фрунзенской набережной в Москве. Полиция начала проверку.