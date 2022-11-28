Происшествия 28 ноября 2022, 01:23 Извержение одного из крупнейших вулканов мира сняли на видео Видео: вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре

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Один из крупнейших вулканов мира начал выбрасывать пепел в пятницу, 26 ноября. Пик извержения произойти в ближайшие время, передавало Cuenca High Life.

Котопахи считается одним из самых активных вулканов на Земле. С 1738 года он извергался более 50 раз. После последнего извержения в 1877 году он затих почти на 140 лет. Высота вулкана составляет 5 897 метров, размеры кратера 550 на 800 метров. Вершина Котопахи покрыта снегом, что сильно увеличивает риск возникновения грязевых потоков из смеси воды, пепла и горных пород.

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В 2015 году в 45 километрах от столицы Эквадора Кито произошло извержение вулкана Котопахи. Столбы пепла по разным оценкам достигали от пяти до восьми километров в высоту. Власти страны объявляли средний «желтый» уровень тревоги.

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Ранее на Камчатке специалисты зафиксировали подземный толчок в районе поселка Усть-Камчатск. Землетрясение стало вторым в этом месте за минувший час. Первое землетрясение магнитудой 6,0 случилось в 09:45 по местному времени в Камчатском заливе.