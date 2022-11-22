Происшествия 22 ноября 2022, 02:39 Второе за час землетрясение произошло на востоке Камчатки Единая геофизическая служба РАН сообщила о втором за час землетрясении на Камчатке Пресс-служба МЧС

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Специалисты зафиксировали подземный толчок утром 22 ноября в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки. Землетрясение стало вторым в этом месте за минувший час, сообщили на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По предварительной информации, подземный толчок зафиксировали в 10:25 по местному времени (01:25 по московскому времени). Очаг второго землетрясения находится почти в 84 километрах от Усть-Камчатска. Его глубина составила 17 километров.

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Первое землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 09:45 по местному времени (00:45 по московскому времени) в Камчатском заливе.

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Ранее Геофизическая служба Камчатки информировала, что в ночь на воскресенье у восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,7. Специалисты прогнозировали усиление извержения, также ожидался излив лавы и образование грязевых потоков по руслам рек в районе вулкана.