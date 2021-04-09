Изрезанную школьницу госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали 15-летнюю девочку с резаными ранами. По словам школьницы, раны ей нанесла мать. Начата проверка, сообщила столичная прокуратура.

Девочка с множественными резаными ранами головы, шеи и предплечья в пятницу поступила в одну из столичных больниц. Подросток утверждает, что телесные повреждения ей причинила мать. Школьницу госпитализировали. В прокуратуре Москвы сообщили, что ее семья состоит на профилактическом учете.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В ходе проверки правоохранителями будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению родительских обязанностей.

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