Пьяный красноярец ранил ребенка в шею. Видео

Жителя Красноярска задержали по подозрению в нападении с ножом на девятилетнего ребенка, которого он ранил в шею. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в краевом управлении СК РФ.

В четверг следователям поступило сообщение, в подъезде жилого дома по улице Молокова пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика. По подозрению в нападении на ребенка был задержан 46-летний мужчина, который снимает в этом подъезде квартиру. Он сознался в содеянном. Против него завели дело о покушении на убийство малолетнего.

По версии СК, мальчик шел в гости к другу и на момент заглянул в приоткрытую дверь квартиры, где находился сильно пьяный мужчина. Он затащил ребенка внутрь, школьник пытался вырваться и звал на помощь. После этого он ударил мальчика ножом в шею.

В Минздраве Красноярского края сообщили ТАСС, что угрозы жизни мальчику нет, ему оказана медицинская помощь. По предварительным данным, задержать подозреваемого помог местный житель, который удерживал напавшего на ребенка до приезда полицейских.

В марте житель Перми избил 12-летнего мальчика в лифте.