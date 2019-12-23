Избитых подростками полицейских в Апатитах проверят на превышение полномочий

Она пояснила, что заявление написали родители несовершеннолетнего участника конфликта, которые потребовали проверить сотрудников полиции на предмет превышения полномочий в отношении их детей.

Конфликт и драка между сотрудниками полиции и подростками произошел еще 20 декабря, после новогодней дискотеки во Дворце культуры имени Егорова. Пьяные школьники и студенты после развлечения начали громко материться на улице. Когда к ним подошли сотрудники полиции и сделали замечание, пьяная толпа набросилась на них.

В итоге травмы получили двое сотрудников полиции. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы. По факту драки следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении должностного лица при исполнении». Подозреваемыми по делу проходят четверо 16-летних подростков. После допроса их передали под присмотр родителей.