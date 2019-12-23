    23 декабря 2019, 17:51

    Избитых подростками полицейских в Апатитах проверят на превышение полномочий

    Анатолий Минкин

    Родители одного из подростков избивших сотрудников полиции в Апатитах, написали заявление в региональное Следственное управление. Они потребовали проверить, не превысили ли правоохранители свои полномочия. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на помощника руководителя ведомства Алину Александрович.

    Она пояснила, что заявление написали родители несовершеннолетнего участника конфликта, которые потребовали проверить сотрудников полиции на предмет превышения полномочий в отношении их детей.

    Конфликт и драка между сотрудниками полиции и подростками произошел еще 20 декабря, после новогодней дискотеки во Дворце культуры имени Егорова. Пьяные школьники и студенты после развлечения начали громко материться на улице. Когда к ним подошли сотрудники полиции и сделали замечание, пьяная толпа набросилась на них.

    В итоге травмы получили двое сотрудников полиции. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы. По факту драки следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении должностного лица при исполнении». Подозреваемыми по делу проходят четверо 16-летних подростков. После допроса их передали под присмотр родителей.