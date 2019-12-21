Уголовное дело завели на подростков, которые избили полицейских в Апатитах

В Апатитах Мурманской области сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело после избиения двух полицейских группой подростков. Фигурантов дела пока нет, сообщили «360» в региональном управлении СК.

Дело возбуждено по статье УК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении должностного лица при исполнении». Она предусматривает наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

«Запоздозренных лиц пока нет», — уточнила собеседница «360».

При этом на сайте СК сказано, что «следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены».

Инцидент произошел вечером 20 декабря. Группа подростков вышла на улицу после дискотеки в доме культуры по улице Ленина. К группе подошли двое полицейских. По данным администрации ДК, они сделали замечание подростку, который держал пиво в руке и ругался матом. После того как он отказался пройти с нарядом полиции, завязалась потасовка.

У одного из патрульных диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы.