Избитая в пиццерии жительница Тагила рассказала, что обидчица провоцировала ее и снимала на камеру

Мама троих детей подверглась атаке в семейной пиццерии «Паприка» в Нижнем Тагиле. Замечания Светланы Кропивки пришлись не по вкусу двум выпившим женщинам. Они и сами провоцировали посетителей на скандал, снимали все на камеру, а потом одна из них с ноги ударила Кропивку.

Все произошло 10 января. Светлана вместе с мамой и тремя детьми после прогулки зашли в пиццерию.

«Мы пришли, сели, сделали заказ. увидели двух выпивших женщин. Они громко общались», — рассказала «360» Кропивка.

По ее словам, одна из женщин нецензурно выразилась в адрес ребенка, который играл в детской зоне. Мама Светланы не выдержала и сделала матершиннице замечание. После этого к подвыпившим женщинам стали обращаться и другие люди. В конце концов собеседница «360» попросила сотрудников кафе утихомирить гостей, но персонал ничего не сделал. Зато женщины стали еще более агрессивными.

Они продолжали нас провоцировать, начали нас оскорблять, обзывать, угрожать. Каким надо быть железобетонным, чтобы на это не реагировать? Потом одна из женщин встала с камерой и начала нас снимать. Я встала, убираю камеру и говорю: «Женщина, что вы себе позволяете? Сидите на своем месте» Светлана Кропивка.

Однако это замечание еще больше разозлило приятельниц, и одна из них ударила ногой Кропивку. За нее тут же вступилась ее мать, которой в итоге пришлось вызывать скорую помощь. У пожилой женщины повысилось давление.

Сама Светлана говорит, что у нее болел палец на правой руке. Она съездила в травмпункт, но там ей ничем не помогли. При этом она заметила, что сообщения в СМИ о том, что она якобы беременна, неверны.

Пострадавшая написала заявление в полицию. По ее словам, суд должен пройти уже в этом месяце.