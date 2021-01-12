Женщина избила в кафе многодетную мать из-за детского шума. Видео

В Нижнем Тагиле в семейной пиццерии подрались женщины, одна из них была многодетной матерью. Все началось с замечаний двух дам, которым не понравилось веселье детей. Об этом в соцсетях рассказала сама пострадавшая.

Многодетная мама отметила, что женщины вели себя очень некультурно и испугали детей.

«Напали на меня. <…> Им были сделаны замечания неоднократно от многих людей. На что они угрожали, матерились и продолжали хамить. Персонал почему-то не реагировал, я три раза просила вызвать охрану. Подходил мужчина и просил их просто успокоиться или покинуть заведение. В итоге она резко напрыгнула на меня и начала пинать, схватившись за кофту, — кофта порвана», — рассказала женщина.

В Сети появилось видео с места драки. На нем видно, как женщина в возрасте неожиданно вскакивает и пинает в живот молодую маму, потом хватает ее за кофту и продолжает пинать ее по ногам. Вокруг от страха визжат дети. За пострадавшую заступилась ее мать, которой тоже досталось несколько ударов, также успокоить женщин попытался один посетитель.

Сейчас пострадавшую беспокоят боли в правой руке. Также после такого похода в кафе дети остались сильно напуганы. А ее маме пришлось вызвать скорую, так как давление поднялось до 240. Девушка также отметила, что уже написала заявление в полицию.

«Но я возмущена тем, что, придя в кафе с детьми, я совершенно не в безопасности. <…> Будет отдельный разговор с директором данного заведения — пиццерии „Паприка“, которая расположена на улице Красноармейская, 39/41», — заключила она.

В комментариях люди начали активно поддерживать женщину, а кто-то просто посочувствовал.