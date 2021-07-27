Избитая соседом вице-мисс «Тюмень-2018» рассказала об угрозах

Вице-мисс «Тюмень-2018» Александра Першина, которая была среди девушек, пострадавших от нападения мужчины, проникшего в квартиру через балкон, пожаловалась на травлю в соцсетях. Девушка призналась, что никогда не сталкивалась с такой агрессией.

Александра сказала, что ее начали поливать грязью в ее собственном Instagram. Она не была готова к такой волне хейта.

«Ладно в других Instagram, в каких-то пабликах, еще где-то. Но никак не в моем Instagram, чтобы мне писали: сдохни, мразь, животное, и, типа, тебе так и надо», — сказала Першина.

Девушку начали травить в соцсетях, обвиняя в том, что она мешает другим людям.

«Я бы не сказала, что я как-то громко отдыхаю или еще что-то. Абсолютно адекватная девушка. Почему вы такие злые все?» — спросила она.

Александра заявила, что не собиралась пиариться на том, что произошло. Она лишь хотела, чтобы этого человека, который забрался к ним и избил, нашли и наказали.

«Мы выплатим штрафы, что мы шумели после 23:00. Ничего в этом страшного нет. Но это не означает, что нужно бить людей, бить женщин, бить девушек. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин нормально», — сказал Першина, заплакав.

По словам девушки, ей уже начали поступать звонки с угрозами. Звонят как на ее личный телефон, так и на работу. Александра сказала, что сейчас ей страшно за свою жизнь и она боится даже выходить с работы.

Обращение вице-мисс «Тюмень-2018» выложили в Telegram-канале «112». Аккаунт самой девушки в Instagram закрыт.

Мужчина в Тюмени ранее забрался через балкон в квартиру к девушкам, которые отмечали помолвку. Он избил и обматерил их за то, что они шумели в поздний час.