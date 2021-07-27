Житель Тюмени залез к соседкам через балкон и избил их

В Тюмени компания подруг собралась в квартире, где отмечала помолвку, но ближе к полуночи к ним пробрался недовольный сосед. Мужчина обматерил и избил девушек, потребовав тишины. Об этом сообщил сайт 72.ru.

Тюменец омрачил шумное празднование помолвки в минувшую пятницу. Мужчина, проникший в квартиру через балкон, испортил всю вечеринку, после этого так же и покинул жилище. Девушки вызывали полицию, но к ним никто не приехал.

Одна из пострадавших Александра Першина рассказала, что в тот вечер они выпивали и слушали музыку. Никто из соседей не делал им никаких замечаний, а некоторые жильцы, когда видели их на балконе, даже махали и поздравляли. Но ближе к 00:00 они решили переместиться с балкона в квартиру, чтобы никому не мешать. Начали мыть посуду. И тут к ним неожиданно ворвался мужчина. Он тут же накинулся на них с кулаками и первой ударил беременную подругу Александры. Она упала и ударилась головой. А после этого стал бить и толкать всех остальных.

Она сняла происходящее на видео, но уже в тот момент, когда потасовка закончилась.