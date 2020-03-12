    12 марта 2020, 01:04

    Из задымленных шахт в Воркуте вывели всех горняков

    Кирилл Фролов

    Всех работников шахт «Заполярная» и «Воркутинская» в Республике Коми вывели на поверхность. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
    Из задымленных шахт в Воркуте вывели всех горняков

    К 23:50 по московскому времени из шахты были подняты все 242 человека, рассказали в ведомстве.

    «В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа сотрудников „Воркутинской“», — уточнили РБК в пресс-службе компании «Воркутауголь».

    Задымление в шахте «Заполярная» произошло на глубине 620 метров. Дым появился на магистральной конвейерной выработке. Шахта имеет общую систему вентиляции с «Воркутинской», поэтому рабочих эвакуировали и оттуда.

    6 марта двое рабочих погибли из-за выброса метана в шахте «Воркутинская». СК расследует уголовное дело.

    Шахта находится в Воркуте и входит в холдинг «Северстали».