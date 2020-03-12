12 марта 2020, 01:04
Из задымленных шахт в Воркуте вывели всех горняков
Всех работников шахт «Заполярная» и «Воркутинская» в Республике Коми вывели на поверхность. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
К 23:50 по московскому времени из шахты были подняты все 242 человека, рассказали в ведомстве.
«В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа сотрудников „Воркутинской“», — уточнили РБК в пресс-службе компании «Воркутауголь».
Задымление в шахте «Заполярная» произошло на глубине 620 метров. Дым появился на магистральной конвейерной выработке. Шахта имеет общую систему вентиляции с «Воркутинской», поэтому рабочих эвакуировали и оттуда.
6 марта двое рабочих погибли из-за выброса метана в шахте «Воркутинская». СК расследует уголовное дело.
Шахта находится в Воркуте и входит в холдинг «Северстали».