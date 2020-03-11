Задымление произошло на шахте в Коми. Внизу остались люди

На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление. Внизу остались более 150 человек.

Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном МЧС.

После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте „Заполярная-2“ на 22:40 выведены 84 человека, осталось 158 МЧС

Ведомство уточнило, что информация о задымлении шахты «Заполярная-2» поступила в 21:55. Оно произошло в блоке «Воркутинская» — туда выехали пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

Представитель компании «Северсталь» рассказали, что сейчас эвакуируют всех работников сразу из двух шахт — «Воркутинской» (122 человека) и «Заполярной» (120 человек). Это вызвано тем, что обе шахты связаны единой системой вентиляции.

По информации компании, никто из рабочих не пострадал.