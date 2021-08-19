Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка. Видео

Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка Студенка, расположенного в Медведевском районе. Загорелись три постройки, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В связи с усилением ветра лесной низовой пожар преодолел расстояние три километра до населенного пункта Студенка», — говорится в сообщении спасательного ведомства. В нем также отмечено, что происходит горение трех построек, «неопределенного характера».

Сотрудники МЧС защищают жилые дома. Координацию осуществляют специалисты оперативного штаба, развернутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, указано в сообщении.

В поселке Студенка, который входит в Сидоровское сельское поселение, живут порядка 170 человек, уточнило РИА «Новости». До этого, как пишет агентство, из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 300 жителей поселка Сосновый Бор.

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