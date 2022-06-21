Москвичи вызвали полицию из-за женщины, яростно выкидывавшей вещи и продукты из окна. Видео

В Строгине, в ЖК «Спутник», странная женщина принялась выкидывать вещи и продукты из окна. На видео попал момент, когда она сыпала вниз муку, а затем разъяренно выкинула пакет с ее остатками. Соседи, представители УК и застройщика вызвали полицию, рассказали «360» жители ЖК.

Источник фото: Евгения Ермакова

Судя по фотографиям с места событий, женщина выкинула платья, женские штаны, баночки с неизвестным содержимым и даже весы. В чем причина такого странного поведения, неизвестно. Пострадали припаркованные у дома автомобили.

В начале июня пьяный москвич обратился в МЧС с просьбой помочь спасти его вещи, которые выбросила из окна женщина после ссоры. Они повисли на дереве.