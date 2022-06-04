Пьяный москвич попал в «экстренную» ситуацию со своими вещами на дереве

Житель Москвы попросил спасти его вещи, которые повисли на дереве. Он требовал вызвать МЧС, но когда узнал, что это не его случай, то описал ситуацию по-другому. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина требовал вызвать спасателей на улицу Пришвина, 9. Он сказал, что после ссоры с женщиной она выбросила его вещи из окна, и они повисли на дереве.

Москвич потребовал вызвать МЧС. Когда ему разъяснили, что спасатели выезжают только на экстренный вызов, он описал свою ситуацию иначе. Сказал, что застрял на дереве. Предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели выехали на место. Обстоятельства уточняются. Информации о пострадавших не поступало.