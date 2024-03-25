Происшествия 25 марта 2024, 16:56 Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: из больниц выписали 23 пострадавших при теракте Телеканал «360»

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По последним данным на 15:00 25 марта в больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 96 человек, 23 пострадавших выписали. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Согласно списку на сайте ведомства, пострадавшими числятся 119 человек, из них 96 остаются в больницах, 23 — выписаны.

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Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные преступники, они расстреливали людей и устроили крупный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля объекта обрушилась на площади семь тысяч квадратных метров.

По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек, трое из них — дети. Воскресенье, 24 марта, объявили Днем общенационального траура в России.

Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.