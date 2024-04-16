Происшествия 16 апреля 2024, 10:03 Историческое здание частично обрушилось в Саратове Часть исторического здания обрушилась на Московской улице в Саратове Прокуратура Саратовской области

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В Саратове на улице Московской частично обрушилось историческое здание. Дом имеет статус объекта культурного наследия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, осенью 2020 года двухэтажный жилой дом признали аварийным. Его планировали реконструировать до августа 2022 года.

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После частичного обрушения здания XIX века началась проверка. На место происшествия выезжал зампрокурора района Алексей Коновалов.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также оценивается работа ответственных лиц. По итогам проверки сотрудники прокуратуры примут решение о мерах реагирования.

Первый и второй этажи обрушившейся части пристройки занимают шесть квартир. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в центре Санкт-Петербурга частично обрушился дом. Все его жильцы получат другие квартиры.