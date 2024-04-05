Общество 05 апреля 2024, 13:00 Частично обрушившийся жилой дом в центре Петербурга реконструируют

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Жилой дом, который частично обрушился на Гороховой улице, реконструируют. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Жилищный комитет Петербурга.

На заседании городской комиссии дом признали аварийным. Всем его жильцам дадут другие квартиры. Или же они смогут получить выплаты по стоимости своих для покупки новых.

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Напомним, дом в центре Северной столицы обрушился 20 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело.

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