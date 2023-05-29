Эксклюзив 29 мая 2023, 13:22 Исторический музей на Красной площади эвакуировали из-за угрозы взрыва Источник: из Исторического музея в Москве эвакуировали 200 человек из-за угрозы взрыва

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Посетителей эвакуируют из Государственного Исторического музея на Красной площади в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

Сообщение о минировании музея поступило на почту. В нем указывалось, что в здании заложено взрывное устройство. На эвакуацию давалось 15 минут. Отправители подписались как «борцы за свободу России». На эвакуацию они дали 15 минут, пообещав устроить подрыв в 13:30.

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Сотрудники Росгвардии и работники музея вывели из здания 200 человек. На месте находятся пожарные и медики. Прибывшие на место кинологи обследовали помещения и ничего не нашли.

По данным нашего корреспондента, сейчас обстановка у музея спокойная. Доступ в здание открыт.

Ранее «360» сообщал об угрозе взрыва в главном корпусе НИУ МЭИ. Злоумышленники сообщили о взрывном устройстве по телефону. Людей, находящихся в здании, эвакуировали.