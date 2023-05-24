24 мая 2023, 17:45
Участников потасовки задержали в Сочи
В Сочи задержали нескольких человек, которые участвовали в драке на автобусной остановке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
В ведомстве рассказали, что во время потасовки один из участников достал аэрозольный пиротехнический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. В результате другой мужчина получил ранение. Правоохранителям удалось задержать стрелявшего и еще двух человек, которые также участвовали в конфликте. Возбуждено уголовное дело.
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