Происшествия 24 мая 2023, 17:45 Участников потасовки задержали в Сочи

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В Сочи задержали нескольких человек, которые участвовали в драке на автобусной остановке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что во время потасовки один из участников достал аэрозольный пиротехнический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. В результате другой мужчина получил ранение. Правоохранителям удалось задержать стрелявшего и еще двух человек, которые также участвовали в конфликте. Возбуждено уголовное дело.