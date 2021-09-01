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    01 сентября 2021, 19:22

    Источник сообщил о драке у ресторана «Тануки» в Москве

    Алла Морген

    Источник «360» сообщил о массовой драке у ресторана «Тануки» на Алтуфьевском шоссе в Москве. Связана ли эта история с конфликтом сети с «Мужским государством», неизвестно.

    На месте работают сотрудники полиции.

    Источник сообщил о драке у ресторана «Тануки» в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В столичном управлении МВД заявили, что проверяют информацию по сообщению о массовой драке.

    Ранее стало известно, что противостояние «Тануки» и «Мужского государства» продолжается. Директор по маркетингу сети ресторанов заявил, что ему и его семье начали угрожать в соцсетях. Теперь он собирается действовать «еще более решительно».