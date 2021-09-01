Источник сообщил о драке у ресторана «Тануки» в Москве

Источник «360» сообщил о массовой драке у ресторана «Тануки» на Алтуфьевском шоссе в Москве. Связана ли эта история с конфликтом сети с «Мужским государством», неизвестно.

На месте работают сотрудники полиции. Источник фото: телеканал «360» В столичном управлении МВД заявили, что проверяют информацию по сообщению о массовой драке. Ранее стало известно, что противостояние «Тануки» и «Мужского государства» продолжается. Директор по маркетингу сети ресторанов заявил, что ему и его семье начали угрожать в соцсетях. Теперь он собирается действовать «еще более решительно».