01 сентября 2021, 19:22
Источник сообщил о драке у ресторана «Тануки» в Москве
Источник «360» сообщил о массовой драке у ресторана «Тануки» на Алтуфьевском шоссе в Москве. Связана ли эта история с конфликтом сети с «Мужским государством», неизвестно.
На месте работают сотрудники полиции.
Источник фото: телеканал «360»
В столичном управлении МВД заявили, что проверяют информацию по сообщению о массовой драке.
Ранее стало известно, что противостояние «Тануки» и «Мужского государства» продолжается. Директор по маркетингу сети ресторанов заявил, что ему и его семье начали угрожать в соцсетях. Теперь он собирается действовать «еще более решительно».