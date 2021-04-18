Источник: смерть на лыжных соревнованиях на Камчатке не связана с падением

Врезавшийся в дерево участник Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке остался жив и даже не стал сниматься с соревнований, заявил «360» источник в правоохранительных органах. По его словам, во время мероприятия действительно умер мужчина, но совсем по другим причинам.

«Никто не умер, когда врезался в дерево. Этот человек (который упал на трассе — прим. ред.) поехал дальше. На Авачинском марафоне действительно умер 56-летний пенсионер. По предварительным данным, от сердечного приступа», — подчеркнул источник.

Ранее информацию о смерти лыжника, который протаранил дерево, распространил Telegram-канал Baza. Сообщалось, что трагедия произошла на крутом повороте трассы, в который лыжникам нужно было вписаться после спуска.

После этого в СМИ появилась информация о том, что организацию марафона проверят сотрудники правоохранительных органов.