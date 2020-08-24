Источник: ребенок выпал с шестого этажа на юге Москвы

Шестилетний мальчик получил тяжелые травмы после падения с шестого этажа на Днепропетровской улице в Москве. Его госпитализировали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, ребенок остался в комнате один без присмотра и поэтому выпал из окна на шестом этаже. В квартире с мальчиком находилась его мама — женщина 1981 года рождения.

При падении мальчик получил кататравму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом затылочной кости, открытый перелом плеча со смещением, рваные раны, множественные гематомы. Он находился в сознании, но в состоянии шока. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее росгвардеец спас выпавшего из окна полуторогодовалого малыша в Саратове. Капитан полиции проходил мимо жилого дома на улице Соколовогорской, когда услышал из кустов хрипы. Он обнаружил маленького ребенка с травмами и москитную сетку. Полицейский вызвал врачей и смог самостоятельно оказать первичную помощь пострадавшему малышу. Ребенок выжил, его госпитализировали.