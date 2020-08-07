07 августа 2020, 11:06
Росгвардеец спас выпавшего из окна малыша в Саратове
Ребенок, которому 1,5 года, выпал из окна дома по улице Соколовогорской в Саратове. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Малыша случайно обнаружил утром 6 августа сотрудник ведомства капитан полиции Дмитрий Крылов. Мужчина шел к припаркованной во дворе машине и услышал из кустов тихие хрипы. Он заглянул туда и увидел раненного мальчика, рядом с которым лежала москитная сетка.
Росгвардеец вызвал экстренные службы. Пока ехали врачи, мужчина оказал ребенку первую медицинскую помощь. Мальчика позже доставили в больницу, он выжил.
Малыш выпал из окна на втором этаже общежития, написал сайт «Дни.ру».