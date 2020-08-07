Росгвардеец спас выпавшего из окна малыша в Саратове

Малыша случайно обнаружил утром 6 августа сотрудник ведомства капитан полиции Дмитрий Крылов. Мужчина шел к припаркованной во дворе машине и услышал из кустов тихие хрипы. Он заглянул туда и увидел раненного мальчика, рядом с которым лежала москитная сетка.

Росгвардеец вызвал экстренные службы. Пока ехали врачи, мужчина оказал ребенку первую медицинскую помощь. Мальчика позже доставили в больницу, он выжил.

Малыш выпал из окна на втором этаже общежития, написал сайт «Дни.ру».