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    07 августа 2020, 11:06

    Росгвардеец спас выпавшего из окна малыша в Саратове

    Алена Макаренко

    Ребенок, которому 1,5 года, выпал из окна дома по улице Соколовогорской в Саратове. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

    Малыша случайно обнаружил утром 6 августа сотрудник ведомства капитан полиции Дмитрий Крылов. Мужчина шел к припаркованной во дворе машине и услышал из кустов тихие хрипы. Он заглянул туда и увидел раненного мальчика, рядом с которым лежала москитная сетка.

    Росгвардеец вызвал экстренные службы. Пока ехали врачи, мужчина оказал ребенку первую медицинскую помощь. Мальчика позже доставили в больницу, он выжил.

    Малыш выпал из окна на втором этаже общежития, написал сайт «Дни.ру».

    Новости SMI.FM