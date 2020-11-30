Источник: расстрелявший сестру и ее мужа пенсионер был контужен в Афганистане

Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины в Ростове-на-Дону был контужен на Афганской войне. Он часто конфликтовал с окружающими и вел себя неадекватно. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пенсионер, который выстрелил в сестру и ее мужа, был контужен на войне, сообщил «360» источник. Окружающие связывали с этим его неадекватное поведение.

«Он вчера к ним приехал, загнал машину во двор. Начал в комнаты заносить какие-то свои инструменты, вещи. Потом взял ружье и пошел в комнату. Выстрелил ему два раза в грудь. Потом вышел на улицу, мать была в другом доме в этом же дворе. Он пошел туда с ружьем. Она увидела его в окно, выскочила во двор, попыталась убежать. Он ей в спину сначала выстрелил, она упала», — рассказал источник.

После подозреваемый подошел к женщине и сделал еще два контрольных выстрела. Затем он вернулся к себе в комнату и выстрелил себе в живот.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Подозреваемым стал 64-летний житель Ростова-на-Дону. Сейчас мужчина находится в больнице, у него сильные повреждения внутренних органов.