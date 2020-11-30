Пенсионер расстрелял родственников в Ростове-на-Дону из-за доли в гараже

Пенсионер расстрелял сестру и ее мужа из-за доли в гараже. Мужчина также ранил себя, сейчас он находится в реанимации.

64-летний пенсионер пришел в дом на улице Рябышева к своей 63-летней сестре и ее мужу. По версии следствия, он потребовал отдать ему его долю в гараже. Сестра подозреваемого ответила, что вернет мужчине его недвижимость деньгами. Такой расклад не устроил пенсионера, и он начал стрельбу из охотничьего ружья. Родственники мужчины скончались от полученных ран на месте, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

После убийства подозреваемый поджег гараж, который стал предметом споров, и попытался покончить с собой. Его доставили в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Ростов-на-Дону попал в список устойчивых при пандемии городов. Также, по мнению экспертов, с кризисной ситуацией справятся Воронеж и Самара. А вот в зоне риска оказались города Омск, Красноярск и Волгоград. Это касается городов с населением более миллиона человек. Среди пунктов, где проживает меньше миллиона людей, самыми надежными стали Смоленск, Вологда и Тверь.