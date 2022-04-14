Источник назвал две версии пожара на улице Атласова в Москве
Пожар на улице Атласова в Москве мог случиться из-за стройматериалов
Стали известны две возможные причины пожара на улице Атласова в Москве в четверг, 14 апреля. Источник «360» сообщил, что огонь потушен, экстренные службы покинули место событий.
Утром стало известно, что в одной из квартир третьего подъезда в доме по улице Атласова, 7 корпус 1 раздался взрыв, начался пожар и сильное задымление. В квартире мог находиться шестилетний ребенок.
Очевидцы рассказали, что сначала услышали хлопок, затем звуки падающих на асфальт осколков стекла. Подняв глаза вверх, они увидели идущий с балкона дым.
«В это время дома находился ребенок, который лежа на диване в соседней комнате залипал в мобильный телефон. Зал, где находится балкон, за считанные секунды наполнился дымом. Школьник, услышав взрыв и оценив разрушения, самостоятельно выбежал на улицу», — рассказал очевидец.
Загорелись вещи, которые лежали на балконе и в комнате. Площадь возгорания была небольшой, пострадавших нет. Пожарные приехали быстро и оперативно потушили огонь.
Собеседник телеканала считает, что скорее всего, на балконе лопнул баллончик.
«В углу в картонных коробках лежали остатки стройматериалов. Они по всей видимости нагрелись на солнце», — рассказал он.