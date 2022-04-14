Крупный пожар вспыхнул сегодня в доме 7, корпус 1 на улице Атласова в Москве. По данным источника «360», внутри квартиры, где произошло возгорание, находится ребенок. Ему шесть лет.

По предварительным данным, во время пожара в доме произошел взрыв, добавил источник.

В региональном главке МЧС «360» подтвердили информацию о возгорании по этому адресу. На месте работают спасатели. По данным ведомства, в одной из квартир произошел пожар на площади пять квадратных метров. Работы по ликвидации ЧП продолжаются. Информация уточняется.