Трехлетний мальчик отравился наркотиками в Москве

Столичные следователи начали проверку после сообщения о том, что трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Москве.

«1 марта 2021 года из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы, в детскую городскую больницу доставлен трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования у ребенка диагностировано острое отравление наркотическим веществом», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали изучать все обстоятельства, которые привели к этому случаю, и условия жизни и воспитания ребенка в семье.

По данным телеканала РЕН ТВ, мальчик съел гашиш, который несколько лет назад его отец спрятал в шкафу. Мужчина забыл про наркотики, а ребенок до них добрался. Как сообщил телеканал, скорую мальчику вызвала его мать. Отца в это время не было дома.