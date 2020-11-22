22 ноября 2020, 14:13
Исправительная колония загорелась в Барнауле. Видео
Исправительная колония № 3 загорелась в микрорайоне Куета в Барнауле. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Алтайскому краю.
Огонь вспыхнул в банно-прачечном комбинате на территории исправительного учреждения. Поднимаются клубы черного дыма.
По словам очевидцев, один из сотрудников ФСИН оказался заблокированным на вышке. Однако его удалось спасти. Был ли кто-то еще в банном комплексе во время возгорания, пока неизвестно.
На место ЧП уже выехали пожарно-спасательные подразделения. Причины пожара неизвестны.
Ранее в районе Марьино на юге Москвы загорелась бытовка. Наблюдалось открытое горение и черный дым.