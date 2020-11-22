Исправительная колония загорелась в Барнауле. Видео

Огонь вспыхнул в банно-прачечном комбинате на территории исправительного учреждения. Поднимаются клубы черного дыма.

По словам очевидцев, один из сотрудников ФСИН оказался заблокированным на вышке. Однако его удалось спасти. Был ли кто-то еще в банном комплексе во время возгорания, пока неизвестно.

На место ЧП уже выехали пожарно-спасательные подразделения. Причины пожара неизвестны.

Ранее в районе Марьино на юге Москвы загорелась бытовка. Наблюдалось открытое горение и черный дым.